De Rode Duivels-show, dagelijkse podcast en de beste analyses: volg het EK Voetbal op de eerste rij bij Het Nieuwsblad

De Koers is van Ons en het EK Voetbal eigenlijk ook. Bij Het Nieuwsblad zit u komende zomer op de eerste rij in wat een Belgische zoektocht naar voetbalglorie moet worden. Tekst, video, audio: volg bij ons het EK op alle mogelijke manieren. Een overzicht van wat wij u aanbieden.

Dagelijkse Sjotcast

Onze voetbalpodcast Sjotcast vervangt tijdens het EK haar wekelijkse aflevering op maandag door een dagelijkse aflevering, opgenomen na de laatste wedstrijden. Elke ochtend wordt u dus in een handig halfuur door Gert, Lars en Guillaume bijgespijkerd over wat u van de afgelopen EK-dag moet weten. Op niet-wedstrijddagen passeert er steevast een aangename gast. Volg Sjotcast hier.

24/7 Live op app en website

U hoeft geen enkel nieuwtje over het EK te missen. En dat mag u best letterlijk nemen. Op nieuwsblad.be wordt u 24/7 op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen bij de Rode Duivels, alsook bij alle andere deelnemers van dit Europees Kampioenschap. Met maar liefst vier redacteurs in het spoor van de nationale ploeg en een volledige redactie als ruggensteun hoeft u van dit EK helemaal niets te missen. Geniet van onze Rode Duivels Live en onze EK Live.

Rode Duivels-show met Dave Peters

Schuift u op wedstrijddagen van de Rode Duivels al van ’s ochtends vroeg zenuwachtig heen en weer op uw stoel? Wel, Dave Peters. De voetbalcommentator verzorgt in de groepsfase drie keer een heuse Rode Duivels-show in onze eigen Studio Sportwereld. Met gasten en met veel inhoud. Elke Duivelse wedstrijddag vanaf 11u te bekijken.

Steven Defour komt de analistenpoule van Het Nieuwsblad versterken.

De beste analisten

Ook tijdens het EK blijft u bij Het Nieuwsblad genieten van de beste analisten. Gert Verheyen en gewezen bondscoach René Vandereycken worden traditiegetrouw bijgestaan door onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle en krijgen verder versterking van ex-international Steven Defour, onze eigen EK-VAR Serge Gumienny en dichteres Delphine Lecompte. Nico Dijkshoorn hijst zichzelf dan weer in een EK-jasje.

EK-Gids op 5 juni

Markeer het in uw agenda met een kruisje: op zaterdag 5 juni krijgt u bij uw krant gratis de EK-gids van Het Nieuwsblad. Met alle selecties, het speelschema, alle informatie én een wel heel leuk extraatje omtrent de Rode Duivels. De gids kan u in de aanloopweek naar het EK ook hier terugvinden.

Een uniek EK verdient een unieke cover.

Win mooie prijzen met onze Believer-quiz

Fan van quizzen? En van mooie prijzen? Hou dan tijdens het EK zeker onze app in de gaten. Daarmee kan u immers elke dag deelnemen aan onze Believer-quiz, een kort en krachtige quiz over de Rode Duivels die u aan het einde van het EK zeer mooie prijzen kan opleveren.

… En heel, héél veel inhoud

Een Duivelse enquête, portretten van de aanwezige wereldtoppers op het EK, een videoreeks met de familieleden van de Rode Duivels, de grootste EK-iconen op onze gekende klapstoel - denk aan Marco van Basten en anderen -, unieke retroverhalen en heel veel meer. Naast alle actua zit u bij Het Nieuwsblad ook helemaal goed voor duiding, interviews en heerlijke leesverhalen.