Protesten tegen immigratie leggen transport in haven van Dover lam

In de drukke haven van Dover is het verkeer lamgelegd door betogers die protesteren tegen migranten die de Noordzee naar het Verenigd Koninkrijk oversteken.

Vrachtwagens staan in een lange rij op de A20-snelweg en kunnen de haven niet bereiken. Ongeveer vijftig mensen manifesteerden met vlaggen van Engeland. Ze riepen luidkeels “Engelse straten”.

Er is heel wat politie aanwezig in Kent. Agenten hebben tot dusver één man opgepakt.

Nog steeds wagen migranten zich aan de gevaarlijke oversteek van het Kanaal in kleine bootjes. Zaterdag zijn nog ongeveer 25 mensen met zwemvesten de haven binnengebracht. Het aantal mensen dat de overtocht heeft gedaan, is in 2021 bijna verdubbeld. Meer dan 3.100 mensen hebben de Engelse kust bereikt.