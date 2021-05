Alexander De Croo: “Helft volwassen Belgen heeft eerste vaccinatie gekregen”

De helft van de volwassen Belgen heeft momenteel een eerste prik met een coronavaccin gekregen. De kaap is zaterdag gerond, zo heeft premier Alexander De Croo in een filmpje op Twitter laten weten.

“Achter die cijfers schuilt ontzettend veel hoop, want iedere Belg die gevaccineerd is, brengt ons een stap dichter bij ons oude leven”, zegt de premier. “We zullen corona enkel verslaan als we samenwerken.”

De Croo bedankt in het filmpje de medewekers van de vaccinatiecentra en de mensen die zich al lieten vaccineren. De premier (45) heeft intussen ook zelf zijn uitnodiging gekregen en wordt binnen 14 dagen gevaccineerd, zegt zijn woordvoerder.