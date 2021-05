Kan je coronavaccins mixen? UAntwerpen zet experiment op en ook jij kan mee testen

Het vaccinatiecentrum van de Universiteit Antwerpen is dringend op zoek naar 40- tot 55-jarigen die zich niet alleen snel willen laten inenten tegen Covid-19, maar ook met een combinatie van verschillende merken vaccins. Verder wordt een aantal andere vragen onderzocht. Zorgt een lagere dosis voor evenveel immuniteit? Kan het vaccin ook onderhuids in plaats van in de spier worden toegediend? “In Spanje en het Verenigd Koninkrijk wordt nu al alles door elkaar gemengd, maar hier bij ons willen we het voorzichtig wetenschappelijk aanpakken.”