Slechte generale repetitie: EK-tegenstander Rode Duivels gaat de boot in tijdens oefenduel met buurland

Finland heeft er geen al te goede generale repetitie opzitten voor het EK voetbal. De Huuhkajat verloren hun oefenduel tegen buurland Zweden zaterdagavond met 2-0. De Finnen zijn op het komende EK de laatste tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase.

Finland kwam halverwege de eerste helft op achterstand na een doelpunt van Robin Quaison. Kort na de pauze zorgde Sebastian Larsson vanaf de penaltystip voor de 2-0, en dat bleek meteen ook de eindstand.

Werk aan de winkel dus voor de Finnen, die voor de allereerste keer aan een groot toernooi deelnemen. Op 4 juni spelen ze nog een oefenduel tegen Estland. Op 21 juni is Finland de tegenstander van de Rode Duivels in hun laatste groepswedstrijd op het EK. Ook Zweden neemt overigens deel aan het toernooi: zij spelen in groep E tegen Spanje, Slowakije en Polen.