Striptekenaar Benoît Sokal overleden

De Belgische striptekenaar Benoît Sokal, bekend van de stripreeks ‘Canardo’, maar ook maker van beroemde videospelletjes als ‘Amerzone’, is vrijdag op 66-jarige leeftijd overleden. Dat maakte uitgeverij Casterman bekend.

‘Canardo’, de privédetective met eendenkop, dook voor het eerst op eind jaren zeventig in het Belgische stripblad A Suivre, dat enkele jaren later met Wordt Vervolgd een Nederlandstalige tegenhanger kreeg. Begin jaren tachtig begon Casterman de stripalbums van de aan drank verslaafde detective uit te geven. Er verschenen uiteindelijk meer dan twintig albums, waarvan sommige in tien talen zijn vertaald, met als sluitstuk ‘De extreme winter’ uit 2018.

De Belgische striptekenaar François Schuiten, een vriend van Sokal, waarmee hij nog samen studeerde aan het Institut Saint-Luc, zegt dat Benoît Sokal na een slepende ziekte is overleden in het Franse Reims, waar hij al enkele jaren woonde. “Canardo is een zeer belangrijke serie. Hij is de perfecte antiheld, een onuitstaanbare drankverslaafde, met veel tekortkomingen. Aan het eind van de jaren zeventig is het een personage dat een van de symbolen wordt van A Suivre, dat vele auteurs voortbracht”, zegt Schuiten.

Foto: BELGA

Benoît Sokal maakte zowel de tekeningen als de scenario’s van ‘Canardo.’ Eind jaren negentig lanceerde Sokal zich ook met succes in de wereld van de videospelletjes, met ‘Amerzone’ (1999) en de reeks ‘Syberia’ (2002), waarvan het derde deel in 2017 verscheen. Aan een vierde was hij nog aan het werken.

Met Schuiten werkte Benoît Sokal samen aan de strip ‘Aquarica’ (2017). Samen werkten ze jarenlang aan de scenario’s van het eerste en tweede volume van ‘Aquarica’. Sokal maakte de tekeningen.