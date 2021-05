Sebastiaan Bornauw speelt ook volgend jaar in Bundesliga: Köln demonstreert in laatste barragematch

Sebastiaan Bornauw en FC Köln zullen ook volgend jaar in de Bundesliga te aanschouwen zijn. De Geitenbokken wonnen hun tweede barragewedstrijd tegen Holstein Kiel met duidelijke cijfers: 1-5. Holstein Kiel had eerder deze week nochtans de heenmatch met 0-1 gewonnen, maar dat bleek veel te weinig om te promoveren.

De wedstrijd kende een knotsgekke beginfase, want in het eerste kwartier vielen al vier goals (!) te noteren. Jonas Hector had in de derde minuut al de uitslag van de heenmatch uitgewist toen hij voor Köln de 0-1 scoorde. Holstein Kiel scoorde onmiddellijk tegen via Lee Jae-sung (1-1), maar nog eens twee minuten later maakte Sebastian Andersson er alweer 1-2 van. En in de dertiende minuut scoorde Andersson opnieuw: 1-3.

Holstein zou niet meer bekomen van het doelpuntrijke openingskwartier. Rafael Czichos deed kort voor de rust de boeken helemaal toe: 1-4. Diep in de tweede helft zette Ellyes Skhiri nog de kers op de taart voor Köln. Eindstand: 1-5. Sebastiaan Bornauw pakte in de eerste helft geel en werd tijdens de rust gewisseld bij de bezoekers.

Köln vermijdt de degradatie en zal ook volgend seizoen in de Bundesliga uitkomen. Voor Holstein Kiel wacht een nieuw seizoen in tweede klasse. Werder Bremen en Schalke 04 degraderen rechtstreeks uit de Bundesliga, hun plekken worden ingenomen door VfL Bochum en Greuther Fürth.