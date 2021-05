33-jarige Amerikaanse sheriff trekt vaccinatie openlijk in twijfel, maar overlijdt zelf aan corona

Een 33-jarige sheriff uit Colorado is overleden aan corona. Dit gebeurde niet lang nadat hij publiekelijk de werking van het coronavaccin in twijfel had getrokken.

Op Facebook laat de plaatselijke politie van Denver weten dat Daniel ’Duke’ Trujillo op 33-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De ex-marinier had volgens The Daily Mail daarvoor meermaals antivaccinatieboodschappen op sociale media geplaatst. Zo veranderde de agent op 7 mei zijn Facebook-profielfoto in een tekst die luidde: “Ik heb een immuunsysteem.” Hiermee wilde hij benadrukken dat de bescherming van een vaccin onnodig is.

In april deelde Trujillo een TikTok-filmpje waarin een marinier te zien was die zich uitsprak tegen het vaccinatiebeleid. Hieronder plaatste de sheriff de titel: “Ik wacht nog even voor het geval er straks allemaal uitsteeksels uit jullie voorhoofden gaan groeien.”

De overleden politieman was ook geen voorstander van het mondmaskerbeleid. Ook hier sprak hij zich volgens The Daily Mail tegen uit op sociale media.