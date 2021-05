Franse vrouwen posten massaal borstvoedingsfoto’s na incident in Bordeaux: “Terwijl ik baby eten gaf, kreeg ik klap in mijn gezicht”

In Frankrijk is heel wat te doen om een incident met een borstvoedende vrouw, eerder deze maand in Bordeaux. Maÿlis werd er aangevallen door een vrouw toen ze haar baby eten gaf. “Schaam je je niet?, vroeg ze, en ze gaf me een klap in mijn gezicht.” Intussen posten tientallen Franse vrouwen, onder wie ook actrice Marion Cotillard, borstvoedingsfoto’s op Instagram, om Maÿlis te steunen.

De jonge moeder stond te wachten om een pakje af te halen, toen haar baby van zes maanden - Nino - honger kreeg. Maÿlis gaf haar zoontje discreet de borst, maar kreeg daar meteen reactie op. “Een vrouw stapte uit de rij en zei tegen me: Schaam je je niet? Iedereen kan u zien: kinderen kunnen u zien. Dit doe je niet. De vrouw beledigde me.”

“Terwijl ik daar mijn baby in mijn armen had, gaf die vrouw me een slag: midden in mijn gezicht.” Niemand die de situatie zag, reageerde, behalve een oudere vrouw die de vrouw die de klap had gegeven complimenteerde. “Alle anderen keken naar beneden.” Volgens Maÿlis had haar zoontje zelfs nekklachten overgehouden aan de klap omdat hij vast was komen te zitten. Maÿlis zelf ondervond de gevolgen voor haar borstvoeding: “Sindsdien heb ik geen melk meer.”

Uitgelokt

Ook toen Maÿlis klacht indiende, had ze een negatieve ervaring. “Die agent zat verveeld te kijken en vroeg me hoeveel borst ik dan had laten zien. Hij liet uitschijnen dat het mijn schuld was, dat ik het had uitgelokt.”

Het incident raakte bekend in de Franse pers en ontlokte héél veel reacties. Op sociale media worden daarom foto’s gedeeld van vrouwen die borstvoeding geven. Ze gebruiken daarbij de hashtags #iwanttobreastfree en #soutienamaylis. Onder die vrouwen is ook actrice Marion Cotillard, die een foto postte met het onderschrift Mère, Mother.