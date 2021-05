Britse premier Boris Johnson trouwt in geheime ceremonie met verloofde Carrie Symonds

Amper zes dagen nadat het koppel een save-the-date verstuurde om hun gasten te verwittigen dat ze zouden trouwen op 30 juni 2022, zijn de Britse premier Boris Johnson (56) en zijn verloofde Carrie Symonds (33) vandaag in het geniep getrouwd.

Het koppel, dat al verloofd was sinds december 2019, trouwde in de kathedraal van Westminster, meldt Daily Mail. Enkel wat dichte vrienden en familie waren aanwezig. Het was de eerste keer sinds 1822 dat een zittende premier trouwde.

Opvallend: het koppel, dat een baby’tje heeft van één jaar oud - Wilfred - had net laten weten dat ze zouden trouwen in 2022. Amper zes dagen geleden hadden de twee daarvoor save-the-dates uitgestuurd. Toen reporters in 2019 na het aanzoek vroegen wanneer de twee zouden trouwen, reageerde Johnson nog dat dat “een beetje prematuur” was.

Het is intussen al het derde huwelijk van Johnson, die op z’n 23ste trouwde met Allegra Mostyn-Owen. Dat huwelijk strandde na zes jaar toen bleek dat Johnson een affaire had met een vriendin uit zijn jeugd. Met die vrouw zou hij ook trouwen, om in 2018 te scheiden. De twee hebben twee dochters en twee zonen. In dat huwelijk had Johnson drie affaires. Met nog een derde vrouw, Helen Macintyre, heeft Johnson nog een dochter.