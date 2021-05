“Omstreden Diana-interview te zien in The Crown”

Het omstreden interview dat Martin Bashir in 1995 met prinses Diana had voor de BBC komt voorbij in het vijfde seizoen van The Crown. Dat vertellen ingewijden rond de populaire Netflix-serie aan The Telegraph.

De scripts van de vijfde reeks zijn al helemaal klaar, zegt de bron. Het gesprek waarin Diana openhartig sprak over haar huwelijksproblemen met prins Charles komt daarin ook aan bod. Wanneer het seizoen verschijnt, is nog niet bekend. De opnames zouden naar verluidt volgende maand beginnen.

LEES OOK. BBC-journalist denkt niet dat hij Lady Di pijn heeft gedaan

Het interview kwam onlangs weer in het nieuws omdat de BBC een onafhankelijk onderzoek had ingesteld. Daaruit werd duidelijk dat Bashir misleidende informatie had gebruikt om Diana te verleiden tot het gesprek. De journalist overtuigde de broer van Diana om hem met haar in contact te brengen door vervalste bankafschriften te tonen. Hieruit zou blijken dat mensen aan het Britse hof werden betaald om persoonlijke informatie over Diana door te spelen.