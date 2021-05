Tacticus en people manager: wie is nieuwbakken Antwerp-coach Brian Priske?

Antwerp heeft met Brian Priske (44) een nieuwe trainer voor volgend seizoen. De Deen is in België al gekend van zijn periode als speler bij Genk en Club Brugge, maar wat heeft hij in zijn mars als trainer? “Hij is een trainer voor het moderne voetbal, net als Guardiola. Ook niet toevallig dat hij het bijna tot in de technische staf van Manchester City geschopt had.”