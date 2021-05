Amerikaans meisje (9) op trampoline beschoten en overleden

Een 9-jarig Amerikaans meisje is overleden nadat ze in haar hoofd was geschoten toen ze aan het spelen was op een trampoline. Ze lag twee weken in het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten.

De politie in Minneapolis heeft de tragische dood van het meisje, Trinity Ottoson-Smith, deze week bekendgemaakt. Ze overleed donderdag in het ziekenhuis. Het fatale schot werd op 15 mei gelost door een onbekende vanuit een auto. De verdachte ging er snel vandoor. Er is nog altijd niemand opgepakt.

Het jonge slachtoffer werd geraakt in haar hoofd. Op dat moment waren ook andere kinderen aan het springen op de trampoline, melden Amerikaanse media.

“Ze verdient dit niet”, zegt de moeder van Trinity. Zij heeft een crowdfundactie opgezet vanwege de dood van haar kind. Er werd al meer dan vijftigduizend dollar opgehaald. Ze roepen de dader op zich te melden. “Onze stad is beter dan dit en onze kinderen verdienen beter dan dit”, zegt een gemeenteraadslid van de stad in Minnesota.

Ook degene met de gouden tip kan bij de politie rekenen op een fors bedrag.