Wie gevaccineerd is, krijgt thuis meer vrijheid: advies maakt voor het eerst onderscheid met niet-gevaccineerden

Door de afstandsregels in huis los te laten, wil de regering “de verantwoordelijkheid terug aan de mensen geven”. Opvallend is dat ze daarbij werkt aan richtlijnen die verschillen als gevaccineerden samenkomen tegenover ‘gemengde’ groepen. “Dat is ook logisch”, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste. “Maatregelen zijn daar minder noodzakelijk.”