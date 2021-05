Thomas Tuchel, de man die van een matig Chelsea een Champions League-winnaar maakte

In zes maanden van persona non grata in Parijs, naar absolute held in Londen. Thomas Tuchel heeft het geflikt. In december werd hij bij PSG nog ontslagen, zaterdag sloot hij het Champions League-sprookje van Chelsea af met een happy end. De aanpak van Tuchel staat haaks op die van zijn voorganger Frank Lampard en bewijst nu dat het de juiste aanpak was. Het Duitse meesterbrein dat hoog druk zetten, balbezit en snelle counters hoog in het vaandel draagt, haalde zijn grote gelijk.