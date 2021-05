Bij de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea was een beperkte hoeveelheid fans welkom. Zo’n 16.500 mensen zagen hoe Chelsea het nipt haalde. Dat leidde natuurlijk tot dolle vreugde in het donkerblauwe kamp, bij de tegenstanders uit Manchester was er alleen plaats voor diepe teleurstelling. Een greep uit de mooiste beelden.