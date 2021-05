Wouter De Vriendt: “Vlaams Belang effent het pad voor agressie en geweld”

“Vlaams Belang effent het pad voor agressie en geweld” en “is een bedreiging voor onze open en tolerante samenleving”. Dat zegt Wouter De Vriendt, fractieleider van Groen, in een interview met De Zondag waarin hij erg scherp is voor Vlaams Belang en diens voorzitter Tom Van Grieken.

“De ranzige uitspraken. De banden met milities zoals Schild & Vrienden. Het partijprogramma en de repressieve migratievisie. De partij voedt de haat door mensen tegen elkaar op te zetten”, hekelt De Vriendt. Ook Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken krijgt een veeg uit de pan: “Manifestaties voor Jürgen Conings laat hij passeren, ik zie ook zijn steun aan Schild & Vrienden. Hij tolereert een cultus van geweld”.

De Groen-politicus wijst er voorts op dat ook corona een oorzaak is van de grimmige sfeer in de samenleving. “Veel mensen zijn eenzaam en geïsoleerd. De lockdown was niet goed voor de warmte in de samenleving”, betoogt hij.

De Vriendt maakt zich zorgen over de weerbots van corona en ziet naast het leggen van de focus op mentaal welzijn ook in schuldbemiddeling een belangrijk dossier. “Veel gezinnen en kleine zelfstandigen, denk aan de horeca, zitten door corona diep in de schulden. (...) Het is onze overtuiging dat we tolerant moeten zijn. (...) Schuldbemiddeling, schuldkwijtschelding: dat debat moet gevoerd worden. Ik wil politieke aandacht voor het probleem. We moeten nú daarover nadenken”, aldus Wouter De Vriendt.