Chelsea in de zevende hemel na Champions League-winst tegen City: “We moeten toegeven dat het felbevochten was”

Chelsea-aanvoerder César Azpilicueta mocht zaterdagavond de beker met de grote oren in ontvangst nemen na afloop van de met 0-1 gewonnen Engelse finale tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne, die op het uur geblesseerd uitviel.

Voor Chelsea was het na 2012 de tweede eindzege op het kampioenenbal. “Ik ben zo tevreden, wij schrijven hier geschiedenis”, vertelde Azpilicueta na het duel. “Ik had het al voor de wedstrijd gezegd: wij hebben een fantastische groep, iedereen werkt voor elkaar. We verdienen dit.”

Doelpuntenmaker en uitblinker Kai Havertz zocht de juiste woorden. “Ik weet echt niet wat ik moet zeggen”, aldus de Duitse international. “Ik heb vijftien jaar lang op dit moment moeten wachten en nu is het eindelijk zover.”

Chelsea-coach Thomas Tuchel nam pas afgelopen winter over in Londen, nadat hij eerder aan de deur was gezet bij Paris Saint-Germain. Met de zege op het kampioenenbal, nadat hij vorig jaar de finale had verloren tegen Bayern, haalde hij zijn grote gelijk. “Het is de belangrijkste wedstrijd van het jaar in Europa en wij hebben die gewonnen. Dat is toch niet te geloven”, stamelde hij na de wedstrijd. “Ik ben fier op mijn spelers. We wisten dat we de favorietenrol aan City moesten laten, maar dat was voor ons geen probleem want wij weten waartoe wij in staat zijn. We hadden hen dit seizoen al twee keer geklopt en daar maakten we vandaag gewoon drie van. Het was een felbevochten zege, dat moet ik wel toegeven. We hadden te weinig balbezit in het wedstrijdbegin. Pas met de rust in zicht kwam er beterschap.”