Britse politie vindt miljoenen ponden cash in appartement, “Grootste vangst ooit”

De Britse politie heeft een enorme hoeveelheid cashgeld ontdekt in een appartement in Fulham, in het westen van Londen. Drie mannen zijn opgepakt. Ze zeiden in een verklaring ‘niet te weten wat ze ermee aan moesten’.

De enorme hoeveelheid cash geld werd ontdekt toen politieagenten één van de verdachten zag sleuren met grote, zware zakken die dan in een auto werden gedropt. Wanneer de politie de verdachte hierover willen ondervragen, ontdekken dat de zakken bomvol geld zitten. De huiszoeking in het appartement volgde al snel.

Het geld - omgerekend bijna zes miljoen euro - was volgens de politie erg vies, lag over de vloer verspreid en was in plastic zakken gepropt. De talloze geldbiljetten lagen deels verstopt onder een bed. Het gaat om de grootste geldvangst ooit in de Engelse hoofdstad, zegt de hoofdofficier van de Londense politie. Het zou gaan om een grootschalige witwasoperatie.

De criminelen lieten aan de politie doorschemeren dat ze door de coronacrisis geen idee hadden hoe ze van het geld af moesten komen, meldt de London Evening Standard. De verdachten hebben schuld bekend. Ook in enkele andere appartementen werden nog eens grote hoeveelheden geld gevonden.

De feiten deden zich al voor vorig jaar in juni maar raakten nu pas bekend door de rechtszaak tegen de drie verdachten. Twee van de drie verdachten kregen bijna vier jaar gevangenis, één van hen kreeg anderhalf jaar en moet vrijwilligerswerk doen.