Deense journaliste leeft zich iets te veel in tijdens reportage in swingersclub

Een Deense journaliste (26) heeft voor de nodige ophef gezorgd door op een reportage bij een heropende seksclub zelf ook deel te nemen aan de activiteiten. De reportage uit de swingersclub - inclusief bijhorende geluiden - was te horen op een ochtendprogramma op de radio.

Louise Fischer besloot een reportage te maken over de heropening van de seksclubs in Denemarken. De 26-jarige journaliste trok daarop naar Swingland en babbelde er met de deelnemers aan de bar. Maar die bleven aanvankelijk wat verlegen, zegt ze zelf. Pas toen ze zelf mee begon te doen, sloeg de sfeer ineens. Zo is ook te horen hoe ze een interview afneemt met de man met wie ze tegelijk seks heeft.

Alhoewel er nu best wel wat kritiek komt op de reportage, ziet Fischer geen probleem. Het was nu eenmaal ‘part of the job’ en ging ‘volledig natuurlijk’, zonder enige dwang, laat ze weten na haar spraakmakende reportage. Ze zegt van tevoren niet van plan te zijn geweest om participatiejournalistiek te bedrijven.

Ze bracht uiteindelijk meerdere uren door in de club, terwijl het radio-item slechts enkele minuten duurt. Het Deense station, Radio 4, deelt wel een waarschuwing bij het twitterbericht: “Het werd heet en nat voor zowel onze verslaggeefster als de gasten.”