Waarom lusten Fransen geen Belgische ‘moules-frites’ meer? “De Bruxelles, dat verkoopt niet meer”

Hij draagt zich om in zijn graf, Léon Vanlancker, de man die in 1893 met zijn frituur in de rue des Bouchers de basis legde van het populaire mosselrestaurant Chez Léon. Het Franse broertje Léon de Bruxelles – tachtig restaurants – schrapt nu elke verwijzing naar de Brusselse roots en wordt kortweg Léon. “Tja, Brussel, dat verkoopt niet meer hé.”