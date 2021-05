Vier op de vijf Vlamingen met onderliggende aandoening gevaccineerd

In Vlaanderen is een vaccinatiegraad van 80 procent bereikt bij de mensen met een onderliggende aandoening. Dat melden Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke en minister-president Jan Jambon zondagochtend.

Bij de 65-plussers is er een vaccinatiegraad van meer dan 99 procent (minstens één dosis). Bovendien heeft 95 procent van de mensen met onderliggende aandoeningen een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen, meer dan 80 procent liet zich ook al eens vaccineren. Intussen is de volgende fase al gestart, met de vaccinatie van de brede bevolking.

“Die 80 procent is zeer belangrijk want we hebben altijd gezegd: als 65-plussers en mensen met onderliggende aandoening zijn ingeënt, dan kunnen belangrijke versoepelingen ingaan. Dat is belangrijk naar 9 juni toe”, laat Jan Jambon weten.

“We blijven alles op alles zetten om iedereen zo snel mogelijk een eerste vaccin aan te bieden, ondanks het minder goede nieuws over de leveringen van de voorbije dagen. Op die manier kunnen we de Vlaming al een eerste belangrijke bescherming bieden tegen het vaccin. Ook het tweede vaccin blijft belangrijk om de beschermingsgraad”, voegt Wouter Beke toe.

Beke en Jambon onderstrepen ook dat meer dan een op de twee Vlamingen intussen een eerste prik gekregen heeft. Maar premier Alexander De Croo wist dit nieuws zaterdagavond al te verkondigen. In een filmpje op Twitter kondigde de federale regeringsleider aan dat de helft van de volwassen Belgen een eerste vaccinatie gekregen heeft.

“De vaccinatiecampagne is een succes. Een enorme opsteker voor al wie werkt in de zorg, maar het brengt ons ook naar de vrijheid waar we allemaal zo naar verlangen. Ik ben blij dat we in Vlaanderen zo snel het punt van 50 procent vaccinatie hebben bereikt”, voegt Jambon toe.

Beke en Jambon onderstrepen nog dat via projecties op enkele grote gebouwen, de Vlaming kan volgen hoeveel vaccinaties er gepland zijn en welke mijlpalen behaald worden.