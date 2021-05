Prinses Elisabeth zal voor haar vader marcheren in Nationaal defilé

Prinses Elisabeth zit aan het einde van haar opleidingsjaar aan de Koninklijke Militaire Academie. Daardoor zal ze zelf deelnemen aan het Nationaal Defilé en haar vader voor gaan op de Nationale feestdag.

Ook de nationale feestdag was in 2020 eentje in mineur. Geen militair defilé, geen vuurwerk en geen festiviteiten. Wel drie minuten stilte als eerbetoon aan de coronaslachtoffers. Dat zou er dit jaar toch weer anders moeten uitzien. Voor koning Filip en koningin Mathilde wordt de dag alleszins nog iets specialer dan anders. Voor hun ogen zal oudste dochter, prinses Elisabeth, deelnemen aan het militaire defilé. Zij zit aan het einde van haar militaire opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie.

Het is al sinds 2005 geleden dat een lid van de Koninklijke familie meeliep in het militaire defilé. Toen was het prins Amadeo, de oudste zoon van prinses Astrid en prins Lorenz., die zijn eenjarige opleiding aan de militaire academie afrondde.

Volgens Sudinfo zal de nationale feestdag niet beperkt blijven tot een militaire parade. Maar meer is er nog niet geweten.