La Gazzetta dello Sport: “Inter is al volop in actie geschoten om Lukaku te paaien na vertrek Conte”

Inter doet er momenteel alles aan om Romelu Lukaku te overtuigen dat zijn toekomst in Milaan ligt. Het management heeft namelijk schrik gekregen dat de Rode Duivel zal willen vertrekken nu Antonio Conte, de trainer die hem gehaald heeft, afscheid genomen heeft. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport zondag.

De innige band tussen de trainer die Inter kampioen maakte en hun clubtopschutter werd enkele dagen geleden nog eens benadrukt toen Lukaku een heuse afscheidsboodschap op zijn Instagram-account zette. “Ik zal jouw principes voor de rest van mijn carrière met me meenemen”, schreef de spits. “Ik ben je veel verschuldigd.” Antonio Conte was de trainer die de Belgische spits overhaalde naar Italië te komen. “Je veranderde mij als speler en maakte me mentaal nog sterker”, aldus Lukaku.

Maar nadat ze samen kampioen werden heeft Conte dus ontslag genomen. Ontevreden over het budget dat hem nog ter beschikking gesteld wordt nu de club door een moeilijke financiële periode gaat. Inter, dat komende zomer honderd miljoen winst zou moeten maken om problemen te vermijden, zal bijna zeker verzwakt aan komend seizoen beginnen. De Marokkaanse wingback Achraf Hakimi is al op weg naar PSG.

Lukaku willen ze echter absoluut in Milaan houden. “Als er ooit een prioriteitsvolgorde van verkoop zou bestaan, zou Lukaku de minst vervangbare zijn”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “Daarom is Romelu Lukaku de allereerste speler die Simone Inzaghi (de nieuwe coach, nvdr) zal bellen. Ook het management heeft al contact opgenomen met Lukaku om hem ervan te overtuigen dat het project overeind blijft.” Zo zouden er garanties gegeven zijn dat de 3-5-2 waar Lukaku zo succesrijk in was ook volgend seizoen gehanteerd zal worden door Inzaghi.