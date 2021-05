Alle ramen van appartement vliegen aan diggelen, nadat vrouw sigaret had gerookt terwijl ze aan het werk was met spuitbus

Denderleeuw - Zaterdagavond werden de buurtbewoners van de Landuitstraat in Denderleeuw opgeschrikt door een krachtige explosie. Oorzaak? Een bewoonster van een appartement in de straat was een sigaret aan het roken, terwijl ze een spuitbus gebruikte om de sloten van enkele deuren te smeren. Alle ramen van het appartement vlogen aan diggelen.

De explosie gebeurde rond 23.30 uur en bleef niet zonder gevolgen. Alle ramen van het appartement, zowel aan de voor- als de achterkant van het pand, sneuvelden. Ook op straat kwam heel wat glas terecht.

De brandweer verklaart de bizarre explosie door drijfgas uit een spuitbus. Op het moment van de explosie was de bewoonster van het appartement haar deuren aan het smeren met een spuitbus. Het drijfgas dat uit de spuitbus is kunnen ontsnappen, veroorzaakte een enorme druk in het appartement. De sigaret zorgde dan voor de ontsteking van de explosie.

Gewond

Naast de materiële schade aan de ramen, binnen in haar woning en aan enkele geparkeerde wagens waar de scherven en raamkozijnen op terecht kwamen, raakte de vrouw gewond aan haar handen. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Haar partner en hun twee kinderen waren op het moment van de explosie in een andere ruimte en bleven ongedeerd.