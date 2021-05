Marc Van Ranst over versoepelingen sociale contacten: “Beter anderhalve maand gewacht”

Vanuit zijn geheime schuilplaats gaf Marc Van Ranst in De zevende dag zijn mening over de versoepelingen die afgelopen week aangekondigd werden. “Dit is een risico”, zegt hij. Van Ranst waarschuwt voor een gevoel van bevrijdingsfeesten.

Uit een ministerieel besluit dat afgelopen week door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verspreid werd, blijkt dat de bubbel en de knuffelcontacten bij de versoepelingen van 9 juni de prullenmand in kunnen. Al “wordt het nog steeds sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen, zoals het bewaren van afstand en de maskerdracht, maximaal na te leven”. De zevende dag vroeg viroloog Marc Van Ranst meteen ook om een reactie. “Deze versoepeling kwam heel plots”, zei die. “Ik begrijp dat de nood aan menselijk contact hoog is. En ja, de cijfers dalen, maar ze blijven hoog. Hoger dan de cijfers op hetzelfde moment vorig jaar.”

LEES OOK. Virologen verbaasd en ongerust over einde social distancing: “Onbegrijpelijk! Politiek heeft ander handboek virologie blijkbaar”

Van Ranst die net als Erika Vlieghe niet gehoord is voor deze beslissing, vreest een gevoel van bevrijdingsfeesten. “Als je dat aan experts gevraagd had, zouden die toch liever gezien hebben dat we met deze versoepelingen toch nog een maand tot anderhalve maand gewacht zouden hebben.”

“Op dit moment hebben we een positiviteitsratio van 5 procent, vorig jaar was dat 1 procent’, zegt Van Ranst. “Toen hadden we 122 nieuwe gevallen per dag, nu is dat nog 1871. Toen hadden we 573 mensen in het ziekenhuis, nu meer dan het dubbele. Dit is niet zonder gevaar.”

“Gokje”

Van Ranst nuanceert ook de positieve vibe rond de goede vaccinatiecijfers. “Er wordt gezegd dat de helft of toch veertig procent van de bevolking gevaccineerd is. Maar als je naar Brussel kijkt, bijvoorbeeld, is maar dertig procent gevaccineerd. Over het hele land is maar 17 procent van de bevolking nu al volledig gevaccineerd.” Volgens Van Ranst nemen de politici met deze versoepelingen een “gokje”. “Het is een risico”, zegt hij. “Vooral vanwege nieuwe varianten, zoals de Indiase die we nu in Groot-Brittannië zien opkomen. En die is, net als de Britse variant, weer iets meer overdraagbaar en ziekteverwekkend. Politici moeten natuurlijk ook rekening houden met andere aspecten in de maatschappij.”

Minister Verlinden zegt in een reactie te begrijpen dat de virologen kiezen voor de meest voorzichtige weg. “Maar als politici moeten wij rekening houden met de psychologie van de bevolking.”