Zuid-Afrikaanse ontdekt via selfie dat ze ontvoerd werd als baby

Een Zuid-Afrikaanse vrouw heeft via een selfie moeten ontdekken dat haar ouders niet haar biologische ouders zijn. Als baby werd ze ontvoerd en pas als tiener ontdekte ze haar echte afkomst. De zaak is gekend als de Zuid-Afrikaanse Madeleine McCann.

In 1997 loopt Lavona Solomon in een verpleegstersuniform het ziekenhuis van Kaapstad binnen. Op de materniteit ontfermt ze zich over de pasgeboren Zephany Nurse. Terwijl moeder Celeste Nurse (18) slaapt verdwijnt de verpleegster met het kind.

De zaak is groot nieuws in Zuid-Afrika. Iedereen gaat op zoek naar baby Nurse oftewel de ‘Zuid-Afrikaanse Madeleine McCann’, naar het Britse meisje dat verdwijnt in Portugal. Maar de zoektocht naar Zephany levert nooit veel op. Nochtans groeit het meisje 5 kilometer verder perfect gelukkig op onder de naam Miché Solomon.

In 2015 loopt Miché school aan de Zwaanswyk High School in Kaapstad. En daar in de gangen loopt ze een andere leerling tegen het lijf die sprekend op haar lijkt, Cassidy Nurse. De meisjes zien het maar ook andere leerlingen spreken hen aan over de treffende gelijkenissen. De twee meisjes schelen drie jaar maar worden instant beste vriendinnen. Cassidy weet goed genoeg dat haar oudere zus ontvoerd werd als baby. Een selfie die ze neemt met Miché toont ze thuis aan haar ouders. Ze zijn overdonderd en vragen naar de geboortedatum van Miché en jawel die komt overeen met die van hun Zephany.

Zussenband

Het is de directie van de school die Miché uiteindelijk inlicht over haar echte identiteit. De tiener hecht er niet al te veel geloof aan maar stemt toch in met een DNA-test. Ze wil vooral aantonen dat alle gelijkenissen berusten op toeval en er verder niets aan de hand is. “Ik vertrouwde de moeder die me heeft opgevoed volledig, ze zou nooit tegen me liegen, vooral niet over wie ik ben en waar ik vandaan kom”, klinkt het. “Dus ik was ervan overtuigd dat de test negatief zou zijn.”

Echte moeder Celeste Nurse en vader Morné Nurse (rechts)

De DNA-test komt terug positief, ze blijkt inderdaad Zephany Nurse te zijn. Haar moeder Lavona Solomon wordt opgepakt, haar vader wordt ondervraagd en zij wordt uit huis geplaatst. Haar moeder bekent de feiten. Zij had een miskraam gehad maar veinsde de rest van haar zwangerschap. Toen het zover was, nam ze een baby mee uit het hospitaal. Ze vertelde ook haar echtgenoot dat ze alleen was bevallen. De man wist niet beter dan dat Miché zijn eigen vlees en bloed was.

De zussen bouwen over de jaren heen een zeer sterke band uit. Maar de reünie met haar biologische ouders loopt niet helemaal van een leie dakje. Zo was ze initieel best boos dat ze gescheiden werd van haar ontvoerder en vader met wie ze beide een goede band had. Het duurde jaren om de relaties te herstellen met haar biologische ouders. Ze heeft ook nog steeds een band met vrouw en man die haar opvoedde, zo gaat ze geregeld nog op bezoek bij haar ‘moeder’ die in 2016 een gevangenisstraf kreeg van 10 jaar. “Ik ben nu moeder en zie het belang van familie. Ik heb nu een goede band met al mijn mama’s en papa’s”, zegt de vrouw in een tv-interview dat zondag werd uitgezonden.

Blood & Water, een recente Netflix-reeks, werd eveneens losjes gebaseerd op het verhaal van Zephany en haar familie.