Wanneer verliezers de grote winnaars worden: meer dan 100.000 euro voor Harry en Jerina van ‘Huis gemaakt’

De crowdfunding voor Harry en Jerina - het verliezende koppel van ‘Huis gemaakt’ - ging zondag voorbij 100.000 euro. Het doel was 20.000 euro, genoeg om een bod te doen op het huis dat ze verbouwd hadden. Maar dat doel werd dus ruimschoots gepasseerd door VTM-kijkend Vlaanderen.

Nog ‘712 dagen te gaan’, staat er te lezen op de crowdfunding pagina voor Harry en Jerina. Nochtans hoeft het koppel niet zo lang meer te wachten. 5377 keer tastte de Vlaming eens diep in de buidel. Eens een keer 5 euro, eens een keer 500 euro. Dankzij al die beetjes ging de teller zondagmiddag over de 100.000 euro, een astronomisch bedrag voor de jonge ouders die meededen aan ‘Huis gemaakt’.

Met het bijeengebrachte bedrag kan het koppel een bankwaarborg betalen voor het huis waarin ze acht maanden lang gewerkt hebben. “We willen erg graag intrekken in ons gerenoveerde huis. We waken erover met onze voetjes op de grond te blijven, maar dit is onwezenlijk. Ik ben zo ontroerd door de goedheid van al die mensen. Mensen die we niet kennen.”