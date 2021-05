Poetin gebruikt boottochtje op luxejacht om steun aan Loekasjenko te bevestigen

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Wit-Russische tegenhanger Aleksandr Loekasjenko hadden een informele ontmoeting op een jacht. Poetin bevestigde zijn steun nadat Loekasjenko internationale kritiek kreeg. Met een ‘informeel’ boottochtje’ maakte hij duidelijk aan de wereld waar zijn loyaliteit zich bevindt.

De Wit-Russische regering liet een vliegtuig gedwongen landen om een regeringskritische blogger te kunnen arresteren. De EU denkt luidop na over gerichte economische sancties tegen Wit-Rusland, maar Poetin bekrachtigde een lening van 450 miljoen euro.

De autoriteiten van Wit-Rusland dwongen zondag een Ryanair-vlucht van Griekenland naar Litouwen tot een landing in Minsk. Zogenaamd vanwege een bommelding. Dissident Protasevitsj en zijn vriendin waren onder de passagiers en werden na de landing in Minsk gearresteerd. In een video is te zien hoe Protasevitsj bekentenissen zou afleggen, maar zijn familie liet weten dat hij niet klonk als zichzelf, en dat hij gedwongen werd.

bekijk ook

Roman Protasevitsj legt in videobooschap bekentenissen af, volgens oppositie “ligt hij in kritieke toestand in ziekenhuis”

Partner van opgepakte Roman Protasevitsj legt ook bekentenissen af, zijn vader kritisch voor videoboodschap: “Hij werd gedwongen”