Anoniem drugsmeldpunt Limburg werkt vanaf nu ook digitaal

Burgers kunnen voortaan ook digitaal iets melden via de website www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be om verdachte handelingen die kunnen wijzen op wietplantages, drugslabs of afvaldumping aan te geven. Dat maakte het parket van Limburg zondag bekend. Het drugsmeldpunt bestaat nu twee jaar en het parket noemt de balans uiterst positief met 475 meldingen.

“Maar liefst 28 meldingen leidden tot de ontdekking van onder meer 5 drugslabs, 15 plantages en een dumpingplaats voor chemisch afval. De voorbij twee jaar zijn 28 laboratoria ontmanteld, 37 dumpingen opgeruimd en 228 wietplantages opgerold,” vult persmagistraat Bruno Coppin aan.

Er zaten ook acht opslagplaatsen voor aanmaakstoffen bij. De verhoogde waakzaamheid bij de burgers zorgt ervoor dat drugscriminelen een grotere pakkans voelen. “De criminelen zoeken alternatieve oplossingen voor de dumpingen, zoals geheime lozingsplaatsen. Vaten worden ingegraven om de chemische vloeistoffen in het grondwater te laten infiltreren of lozingen gebeuren in openbare riolering. Dat verklaart het dalend aantal ontdekte dumpingen de afgelopen maanden. Enkele weken geleden bijvoorbeeld raakten twee werknemers van Aquafin gewond na staalname in een waterzuiveringsinstallatie, omdat er chemisch toxisch afvalwater was geloosd,” legt Coppin uit.

Dinsdag 18 mei werd bij een brand in de Waterstraat in Lanaken nog een drugslab ontdekt. Dat geeft aan dat er in Limburg nog altijd drugslaboratoria worden opgezet. Uit studies bleek dat politie en justitie slechts twintig procent van het bestaande aantal dumpingen ontdekken en dat 60 procent van het totale aantal labs in Limburg aan het licht komt. Dit jaar waren er al zes dumpingen, waarvan onder meer eentje dichtbij een scoutslokaal in Hamont-Achel en eentje in een bos in Zutendaal. Een wandelaar en zijn zoontje stootten op een dumping in een plas in een bos in Hamont-Achel.

Limburg telde in 2019 167 installaties voor wietteelt, waarvan 133 in werking zijnde plantages, terwijl er in 2020 112 installaties waren, waarvan 95 operationele. Het lijkt erop dat met de hulp van de Limburgers het terugdringen van de plantages begint te lukken, aldus het parket. “De criminele organisaties hebben alleen oog voor de zeer hoge illegale winsten. Een concreet onderzoek naar de werking van een drugslab voor de aanmaak van crystal meth wees uit dat het lab op een week tijd een omzet van 20 miljoen euro aan straatwaarde kon realiseren. De groothandelswaarde liep op tot 35 miljoen euro. Dit staat in schril contrast met de maatschappelijke kosten, waarvoor de burgers opdraaien. De opruimingskosten voor het chemisch afval bedroegen de voorbije twee jaar in totaal 809.642 euro. De hoeveelheid afval in 2019-2020 bedroeg 356.933 kilo. Daar komen nog kosten voor sanering van gronden bij en de proceskosten”, aldus het Limburgse parket.

Omwille van het succes van de anonieme meldingen besliste het parket om vanaf nu via de website www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be het digitaal melden mogelijk te maken. Bellen naar 0800 20877 kan ook. De meldingen van de burgers worden strikt anoniem en vertrouwelijk behandeld. Een percentage van 33 procent van alle geregistreerde meldingen zorgde voor extra politionele informatie. Op de website staan ook de verdachte gedragingen opgelijst waarop mensen kunnen letten.