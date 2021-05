VN willen onafhankelijk onderzoek naar doden tijdens politieke betogingen in Colombia

VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet is ongerust over de gewelddadige betogingen in Cali, in Colombia. Er vielen minstens dertien doden. Bachelet vraagt een onafhankelijk onderzoek.

“Het is essentieel dat alle mogelijke betrokkenen bij het veroorzaken van verwondingen of de dood, onder wie overheidspersoneel, snel, doeltreffend, onafhankelijk, onpartijdig en transparant worden onderzocht, en dat de verantwoordelijken verantwoording afleggen”, aldus Bachelet in een mededeling.

De protesten zijn al een maand aan de gang en worden hard onderdrukt door de ordediensten. Het protest brak uit tegen een inmiddels ingetrokken belastinghervorming. Ook tegen een hervorming van de gezondheidszorg kwamen mensen op straat, en ook het vredesproces verhit de gemoederen.