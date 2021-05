“Politie bracht prins Harry midden in de nacht op de hoogte van overlijden prins Philip”

Het was de politie die prins Harry in Californië midden in de nacht op de hoogte bracht van het overlijden van prins Philip op 9 april. Dat schrijft The Telegraph. De politie zou dat gedaan hebben op verzoek van de ambassade.

Het was drie uur ’s nachts toen een politieagent van het sheriffkantoor in Santa Barbara aan de deur van Harry’s villa in de enclave van Montecito aanklopte. Hij was door de Amerikaanse ambassade in Londen gestuurd, nadat die weer was benaderd door Buckingham Palace. In Engeland was het elf uur ’s ochtends, aan de andere kant van Amerika was het midden in de nacht en Harry lag dan ook te slapen tot het moment dat hij uit bed werd gebeld.

Het is niet bekend of familieleden daarvoor al geprobeerd hebben hem op de hoogte te brengen. Het paleispersoneel zou er in elk geval van doordrongen zijn geweest dat Harry het nieuws van het overlijden van zijn grootvader prins Philip van hen moest horen, voordat het hem via de media zou bereiken. Volgens het sheriffskantoor was het hen nog niet op een andere manier gelukt om Harry te spreken. Een uur later werd het nieuws officieel bekend gemaakt door Buckingham Palace.

Ook de agent kreeg Harry niet zelf te spreken; hij gaf het nieuws door aan een beveiliger. Woordvoerders van Harry en van de Amerikaanse ambassade in Londen wilden geen commentaar geven op dit nieuws.