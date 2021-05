Zorgen voor Martinez na neus- en oogkasbreuk van Kevin De Bruyne, maar geen reden tot paniek volgens sportdokter Chris Goossens

Het was een akelig beeld voor de Belgische voetbalfans afgelopen zaterdag tijdens de Champions League finale tussen Chelsea en Manchester City. Kevin De Bruyne die na een stevige bodycheck van de Duitser Antonio Rüdiger met een gezwollen oog en een dikke neus in tranen het veld verlaat, is niet bepaald het beeld dat we als Belgen op zo’n twee weken van het EK willen zien. Zondag kwam het verdict: KDB had een gebroken neus en een fractuur in zijn linkeroogkas opgelopen. “Niet ideaal, maar geen reden tot paniek”, stelt sportdokter Chris Goossens echter gerust.

Gehavend als ware hij een bokser strompelde Kevin De Bruyne zaterdag iets voor het uur van het veld in het Estádio do Dragão. Even daarvoor was hij onzacht in aanraking gekomen met Antonio Rüdiger, de beenharde verdediger van Chelsea. Meteen werd duidelijk dat de Champions League-finale van KDB erop zat. Voetbalminnend België hield zijn hart vast, want dit zag er op zo’n kleine twee weken van de start van het EK voetbal niet te best uit.

Slechte nachten

Zondag viel het verdict. “Een acute neusbreuk en een fractuur in mijn linkeroogkas was de diagnose. Ik voel me oké nu, al ben ik nog altijd teleurgesteld na gisteren (zaterdag, nvdr.)”, liet De Bruyne weten op Twitter. Een bemoedigende diagnose volgens sportdokter Chris Goossens. “Deze blessure zal niet al te veel gevolgen hebben voor zijn EK en dat van de Rode Duivels”, vertelt Goossens. “Ideaal voor zijn voorbereiding op het toernooi is het niet, maar hij zal waarschijnlijk wel gewoon kunnen spelen. Ik heb geen specifieke info over de breuk, maar als het bot niet verplaatst is en ook de oogzenuw gevrijwaard is gebleven, dan geneest zo’n blessure normaal in een drietal weken. Daar ga ik ook vanuit, want aangezien er niet verder over gecommuniceerd werd, veronderstel ik dat hij niet geopereerd is. ”

Kevin De Bruyne zal op het EK aanvankelijk met een masker moeten spelen. Foto: AP

Een grote reden tot paniek is er dan ook niet, aldus Goossens. “Fysiek zal hij weinig verliezen op veertien dagen. Alleen zal hij nu waarschijnlijk wel enkele slechte nachten hebben. Als er bijvoorbeeld een bloedprop in zijn neus zit, is ademen moeilijker en ook als hij zich omdraait en op zijn gebroken oogkas komt te liggen, zal dat geen deugd doen. Na de eerste week zal hij dus wel wat vermoeider zijn, maar daarna heeft hij gelukkig nog een week om te recupereren.”

Sowieso zal Kevin De Bruyne in de eerste wedstrijden van het EK wel met een masker moeten spelen. “Met die carbonmaskers van tegenwoordig is dat zeker te doen. Alleen bij het koppen schuilt er wel een risico. Vooral omdat ook zijn oogkas geraakt is. Maar goed, Kevin is nu niet bepaald de speler die voor ons de hoekschoppen moet binnenkoppen, dus ook dat is geen al te groot probleem. In de 35 jaar dat ik als dokter op de bank heb gezeten, heb ik het maar één keer meegemaakt dat een speler die met een masker speelde terug een tik op de neus kreeg waardoor hij die opnieuw brak. Het risico is dus klein.”

Masker uit voorzorg

Ideaal is spelen met zo’n masker evenwel niet. Gelukkig voor De Bruyne zal hij niet te lang met het masker moeten spelen. “Na een drietal weken zou hij volledig hersteld moeten zijn”, schat Goossens. Dat wil zeggen dat KDB in de tweede groepswedstrijd tegen Denemarken al opnieuw pijnvrij en zonder masker zou kunnen spelen. “Al zal hij dan waarschijnlijk nog uit voorzorg met een masker spelen”, vermoedt de sportdokter.

De paniek van de Belgische voetbalfans is dan ook niet helemaal nodig, zegt Goossens. Al snapt hij het wel.“Het is logisch dat er paniek is, want het gaat nu eenmaal over onze beste speler, maar - en ik hoop dat ik gelijk heb - als ik al mijn ervaringen in ogenschouw neem, dan komt het goed tegen het EK. Ik herinner me spelers die in de week nog geopereerd werden aan hun neus en in het weekend toch gewoon konden spelen. De Bruyne heeft nog een twaalf dagen tijd om te helen alvorens hij aan de bak moet. Grote zorgen hoeven we ons dus nog niet direct te maken”, aldus Goossens.