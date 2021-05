Gloednieuw drijvend luxeresort onderweg naar Dubai

Wie Dubai zegt, zegt luxe. Niet alleen is het de thuisbasis van de twee hoogste hotels ter wereld, ook het enige hotel met zeven sterren, de Burj Al Arab, ligt er. Maar op hun lauweren rusten ze er niet. Binnenkort opent er het Sea Palace, een nagelnieuw luxeresort dat nog meer toeristen moet lokken. Het volledig drijvende complex bestaat uit een hotel en 12 unieke bootvilla’s, met elk een eigen zwembad, vier slaapkamers, een keuken en een woonkamer. En dat alles, met de skyline van Dubai als uitzicht. Wie nu al zijn koffers aan het pakken is, heeft best nog even geduld: het project, dat 16 miljoen dollar kostte, is bijna klaar.