Zoekactie naar Jürgen Conings al 2,5 jaar aan de gang

Zutendaal - Zondagnamiddag is een nieuwe zoekactie aan de gang naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Aan de Zonnedauwlaan in Lanklaar zijn zondag opnieuw voertuigen van het leger en politie het Dilserbos ingereden. Eerder dit weekend werden ook al zoekacties op het getouw gezet.

Jürgen Conings. Foto: RR

Politie en leger zoeken zondagnamiddag dus naar de voortvluchtige Conings aan de Zonnedauwlaan in Lanklaar, waar ook een politiehelikopter rondcirkelt. De politie heeft ook een drone ingezet.

Het is niet de eerste keer dat de politie in Lanklaar zoekt, zaterdagavond rond 21 uur was er al een korte zoeking van politie en militairen in de bossen van Lanklaar in de buurt van de Hoeveweg en de Litzberg. Ook toen zonder resultaat.

Zondagnacht, kort na middernacht, arriveerden dan enkele voertuigen van de speciale eenheden van de federale politie in het gehucht Stalken in Zutendaal. Ook toen was de helikopter van de federale politie aanwezig. Rond 2 uur verdwenen de helikopter en politie-eenheden weer.

Het federaal parket kan weinig elementen prijsgeven over het onderzoek naar de terreurverdachte Conings, die sinds maandag 17 mei voorlopig van de radar verdwenen lijkt. Grootschalige sweepings in afgebakende zones in het Nationaal Park Hoge Kempen leverden tot nu toe geen resultaten op.

