Roberto Martinez neemt het op voor Kevin De Bruyne: “Rüdiger had een rode kaart verdiend”

Antonio Rüdiger had volgens onze bondscoach Roberto Martinez rood verdiend na zijn charge op Kevin De Bruyne in de finale van de Champions League. Dat zei de Spaanse coach bij de Engelse collega’s van The Daily Mail.

De Bruyne hield een neusbreuk en oogkasfractuur over aan de botsing met de Duitse verdediger. “Rüdiger is heel goed weggekomen”, vindt bondscoach Martinez. “Als je de beelden herbekijkt, is er geen botsing van de hoofden. Rüdiger zet zijn schouder tegen Kevin. Het laat een bittere smaak achter, want hij houdt zijn hoofd vast. Je hebt het gevoel dat hij iets wil verbergen. Het was een onnodige en onvoorzichtige beweging die rood verdiende. Kevin is niet het type dat zich laat vallen. Je ziet dat hij pijn had en zijn oog stond gans blauw.”