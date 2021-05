Verrassing van formaat: Thierry Henry terug in staf van Rode Duivels voor EK voetbal

Thierry Henry is opnieuw lid van de technische staf van de Rode Duivels. Dat maakte de Belgische voetbalbond zondag bekend.

Het 43-jarige voetbalicoon is sinds eind februari werkloos nadat hij wegens privéredenen vertrok bij het Canadese MLS-team CF Montréal. Tussen 2016 en 2018 was Henry T3 in de staf van bondscoach Roberto Martinez. Na de bronzen medaille op het WK voetbal besloot Henry zijn eigen kans te gaan als hoofdcoach. Hij trok naar AS Monaco, werd daar in 2019 ontslagen en trok toen naar de MLS waar hij dus eerder dit jaar vertrok.

Henry zal bij de Rode Duivels opnieuw zijn rol als T2/T3 opnemen.