Jongen (5) die ongeval met kabelbaan in Italië overleefde is aan de betere hand

De toestand van de jongen die het ongeval met de kabelbaan in het noorden van Italië als enige heeft overleefd, is weer wat verbeterd. De vijfjarige jongen heeft voor het eerst lichte voeding gegeten, meldt het kinderziekenhuis in Turijn zondagavond. Uit voorzorg blijft de Israëlische jongen wel op de afdeling intensieve zorg. Zijn tante en oma zijn aan zijn zijde.

LEES OOK. “Waar zijn mama en papa?”: Eitan (5) die kabelbaan-drama als enige overleefde uit coma ontwaakt (+)

Het ongeval vond vorige week zondag plaats in Stresa, aan het Lago Maggiore, in de Noord-Italiaanse regio Piëmont. Er kwamen veertien mensen om het leven, onder meer de ouders, broer en overgrootouders van de jongen.

Foto: EPA

Het incident deed zich voor op een kabelbaan die Stresa verbindt met de Mottarone, een berg op bijna 1.500 meter hoogte die een spectaculair uitzicht biedt over de Alpen. Kort voor de top zou een kabel het om een nog onduidelijke reden hebben begeven, waardoor de cabine naar beneden stortte. Een noodrem die het ongeval had moeten voorkomen, bleek niet te werken. Vermoed wordt dat de noodrem werd uitgeschakeld om storingen in de dienstverlening te voorkomen. De kabelbaan was nog maar net heropend na een lange onderbreking wegens de coronapandemie.

LEES OOK. Drie mensen opgepakt na drama met kabelbaan in Italië: noodrem zou bewust zijn uitgeschakeld (+)