“Franse complotdenker Rémy Daillet opgepakt in Maleisië”

Rémy Daillet, de Franse leider van een complotbeweging die betrokken zou zijn bij de ontvoering van een achtjarig meisje, is opgepakt in Maleisië waar hij verblijft. Dat vernam het Franse nieuwsagentschap AFP uit bronnen dicht bij het dossier.

Tegen Daillet was een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De man verbleef al meerdere jaren illegaal in Maleisië en is op basis daarvan opgepakt, aldus een bron. Hij kan worden uitgewezen naar Frankrijk vanwege zijn illegaal verblijf, of worden overgedragen op basis van het internationaal aanhoudingsbevel. De eerste procedure is weliswaar veel sneller.

Het meisje Mia was midden april ontvoerd op vraag van haar moeder Lola Montemaggi, die intussen het hoederecht kwijt is over haar dochtertje. Dat gebeurde door verschillende mannen toen zij bij haar grootmoeder verbleef in een dorp in de Vogezen.

Het meisje werd op 18 april gezond en wel teruggevonden, vijf dagen na haar ontvoering. Ze werd met haar moeder aangetroffen in een kraakpand in het Zwitserse kanton Vaud.

Daillet, een ex-politicus van MoDem tot hij in 2010 uit de partij werd gezet, zou ook betrokken geweest zijn bij de ontvoering van de kleine Mia vorige maand.