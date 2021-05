Anthony Limbombe en Renaud Emond verzekeren zich ten koste van Brecht Dejaegere en Sebastian Dewaest van het behoud in Frankrijk

Nantes zal ook volgend seizoen in de Ligue 1 uitkomen. In de terugmatch van de barrage om promotie en degradatie verloor de ploeg van Anthony Limbombe en Renaud Emond wel met 0-1 van het Toulouse van Brecht Dejaegere en Sebastian Dewaest, maar dankzij een 1-2-zege in de heenmatch mag het zich toch opmaken voor een verlengd verblijf in de Franse hoogste klasse.

Met vier Belgen op het wedstrijdblad, was het een erg Belgisch gekleurde finalewedstrijd. De twee Belgen bij Nantes, Limbombe en Emond, bleven dan wel de hele wedstrijd op de bank, met Moses Simon (ex-Gent), Khalifa Coulibaly (ex-Gent en Charleroi) Dennis Appiah (ex-Anderlecht), Jean-Charles Castelletto (ex-Club Brugge en Moeskroen) was de link naar de Jupiler Pro League nog steeds sterk aanwezig bij de thuisploeg. Bij de bezoekers uit Toulouse stonden met Dewaest en Dejaegere wel twee landgenoten aan de aftrap. Nantes, dat achttiende eindigde in de Ligue 1, had de heenwedstrijd met 1-2 gewonnen. In de terugwedstrijd werd het uiteindelijk 0-1 dankzij een doelpunt van Bayo. Toulouse, dat derde werd in de Ligue 2, zal daarom volgend seizoen voor het tweede jaar op rij in tweede klasse uitkomen.