Tijdens tweede lockdown gokten elke dag 140.000 Belgen online

Na een daling van het online gokgedrag tijdens de eerste lockdown, vanaf maart vorig jaar dus, is tijdens de tweede lockdown, vanaf november, opnieuw het niveau van voor de coronapandemie bereikt en zelfs overtroffen. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de Kansspelcommissie (KSC), de regulator van de kansspelsector, zondagavond publiceerde.

Op basis van de cijfers van het aantal actieve unieke spelers was al eerder gebleken dat er in de eerste lockdown een daling was van de online spelactiviteit. Volgens de KSC was die daling deels toe te schrijven aan de onzekere economische situatie, waarbij mensen hun geld liever niet spendeerden aan kansspelen. “Dat is iets wat de KSC alleen maar kan toejuichen”, klinkt het hierover in het jaarverslag. Maar in die periode waren er ook quasi geen sportevenementen, waardoor het gokaanbod gewoon sterk afgenomen was.

Zomermaanden

In de zomermaanden zag de KSC dat de activiteiten zich wat herstelden, maar voorlopig niet meer tot aan het niveau van voor de eerste lockdown. In de tweede lockdown was meer sprake van herstel, “waardoor het niveau van voor de lockdowns werd bereikt en zelfs werd overtroffen”. Als verklaring schuift de KSC naar voren dat de sportcompetities toen ook niet werden stilgelegd.

“Algemeen kan worden gesteld dat er zich geen grote verschuiving heeft voorgedaan van spelers die voorheen speelden in de offline kansspelinrichtingen naar de online kansspelwereld, maar dat het online spel heel populair blijft”, klinkt het.

1.690.646 accounts

Uit het jaarverslag blijkt dat er in 2020 gemiddeld 113.000 personen per dag online gokten. In de eerste lockdown waren dat er 82.000, in de tweede lockdown 140.000. In totaal 1.690.646 personen hadden een online gokaccount in 2020. Buiten de periodes van lockdown waren er per dag gemiddeld bijna 14.000 bezoeken in fysieke casino’s en speelautomatenhallen.

Verder blijkt uit het jaarverslag dat het verschil tussen inzetten en winsten, de zogenoemde GGR, in 2019 1,2 miljard euro bedroeg in de kansspelsector. Daarvan is 326 miljoen euro voor de casino’s, 288 miljoen euro voor de speelautomatenhallen, 343 miljoen euro voor de weddenschappen en 222 miljoen euro voor de cafés. De financiële cijfers van 2020 zijn nog niet opgenomen in het jaarverslag.

Tot slot blijkt ook dat er vorig jaar bij de KSC 4.549 vrijwillige aanvragen tot een toegangsverbod zijn ingediend. Zo waren er eind 2020 37.741 personen op vrijwillig verzoek uitgesloten.