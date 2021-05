Vaccinatievraagstuk voor de Rode Duivels: wanneer vaccineren om ze niet te verzwakken?

Nu de Rode Duivels geen aanspraak meer maken op een vaccin van Johnson & Johnson, dat voorbehouden is voor personen ouder dan 40 en waarvan slechts één dosis nodig is, zal de vaccinatiestrategie van de Duivels aangepast moeten worden.

Voor de vaccins van Pfizer en AstraZeneca zijn twee inentingen nodig om volledig beschermd te zijn, maar tot op vandaag heeft de medische staf nog geen datum vastgelegd voor de eerste prik. De medische omkadering hinkt immers op twee gedachten. Aan de ene kant is de gezondheid van de spelers voor hen cruciaal, maar aan de andere kant wil men ook niet blind zijn voor eventuele neveneffecten van een vaccinatie en hun invloed op de prestaties van de spelers.

De dokters, die bijgestaan worden door virologen, willen daarom eerst over concrete gegevens beschikken, om dan de best mogelijke beslissing te nemen. Een tweede prik zou eventueel na het toernooi gegeven kunnen worden. De beslissing zal in de komende dagen genomen worden.

Op dit moment is bijna geen enkele Rode Duivel gevaccineerd. Net zoals de buitenlandse spelers in België, kregen de Rode Duivels in het land waar ze spelen geen voorrang. De KBVB onderstreept daarnaast ook nog eens dat ze de vaccinatiecampagne van de overheid ten volle steunt.