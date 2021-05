Italiaanse bondscoach Mancini laat Moise Kean thuis voor EK

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini heeft zondag de selectie voor het EK 2020 (van 11 juni tot 11 juli) verder gereduceerd tot 28 spelers. Zo wordt er onder andere een kruis gezet door de naam van PSG-spits Moise Kean. Vrijdag won Italië een voorbereidingswedstrijd tegen San Marino (7-0) in Cagliari.

Mancini had Kean, meestal spelend op de rechterflank, in het centrum gezet in het eerste half uur van de wedstrijd. Op die positie geeft Mancini nu de voorkeur onder andere aan Matteo Politano van Napoli, die Kean verving in de wedstrijd tegen San Marino, en twee keer scoorde.

De bondscoach van Italië had eerder al een lijst van 35 spelers gepubliceerd, met daarbij ook twee spelers van Chelsea, Emerson Palmieri en Jorginho. Die hebben dit weekend met hun club de champions league gewonnen en komen later aansluiten bij de selectie.

Marco Verratti en Stefano Sensi, beide herstellende van een blessure, staan wel op de lijst. De laatste knopen zullen worden doorgehakt zodra meer zicht komt op de situatie van Verratti (knie), voor wie de medische staf hoopvol is en Sensi (adductoren), waar wel wat meer voorbehoud bij wordt opgetekend voor een spoedig herstel.

Mancini heeft nu tijd tot 1 juni om de finale selectie van 26 spelers door te geven aan UEFA. Vrijdag speelt de Squadra in Bologna een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tsjechië. Tijdens het EK ontmoeten de Italianen Turkije in de openingswedstrijd op 11 juni in Rome. Daarna volgen wedstrijden tegen Zwitserland (16 juni) en Wales (20 juni).

- Selectie van 28 spelers:

Doelmannen: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Verdedigers: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Alessandro Florenzi (Paris SG/FRA), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Middenvelders: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea/ENG), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris SG)

Aanvallers: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli)