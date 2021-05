KV Oostende haalt versterking uit Franse tweede klasse

KV Oostende verliest met Kevin Vandendriessche (KV Kortrijk) en Andrew Hjulsager (normaal gezien AA Gent) twee centrale middenvelders. De prioriteit is dan ook een vervanger halen. Dat wordt normaal gezien Kenny Rocha Santos (21), een middenvelder van AS Nancy.

De man uit Kaapverdië was afgelopen seizoen goed voor 6 goals en 9 assists in de Franse tweede klasse. Zijn marktwaarde wordt geschat op 1 miljoen euro, maar Nancy heeft dezelfde Amerikaanse eigenaars als KVO. Rocha Santos wordt snel in Oostende verwacht. Nog op de verlanglijst staat verdediger en Arsenal-jonkie Zach Medley.