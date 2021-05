Brian Priske is de nieuwe, moderne, coach van Antwerp: “Mijn vrouw is priesteres, dus hopelijk krijg ik wat steun van hierboven”

De nieuwe trainer van Antwerp is een oude bekende. Brian Priske (44), oud-rechtsback van Genk en Club Brugge, komt over van Midtjylland, waarmee hij afgelopen seizoen in de Champions League uitkwam. De Deense peoplemanager is al in België, maar het serieuze werk is voor na zijn vakantie. Nu is er nog even tijd voor sightseeing.