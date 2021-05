Derde blunder op rij voor Overlegcomité: het knuffelcontact gaat op de schop, maar wat komt ervoor in de plaats?

Na de onduidelijkheid over plexiglas in de horeca en misverstanden over catering op tuinfeesten, zaait het Overlegcomité nu verwarring over de contacten thuis. Het roept herinneringen op aan de communicatieblunders van de regering-Wilmès na de Veiligheidsraden. Na de kritiek van experten zit er nu niks anders op dan vrijdag op het volgende overleg opnieuw duidelijkheid te scheppen.