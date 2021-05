Zo zien de nieuwe richtlijnen met onderscheid tussen wie wel en niet gevaccineerd werd eruit

Voor de coronamaatregelen geldt het ‘samen uit, samen thuis’-principe: wie zijn vaccin heeft gekregen, moet zich even strikt aan de maatregelen houden als alle anderen. Voor de privésituatie thuis komt daar nu een klein beetje verandering in. Coronacommissaris Pedro Facon heeft een advies klaar voor het Overlegcomité waarin hij dat onderscheid wel maakt.

Als iedereen van het gezelschap volledig is gevaccineerd, is het advies om enkel de basishygiëne te respecteren, dus handen wassen en niet niezen of hoesten in de buurt van anderen. Als je ziek bent, spreek je beter niet af en ga naar de dokter.

Als je thuis met een “gemengd” gezelschap samenkomt, van zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden, is het advies om de grootte van de groep te beperken, afstand te houden en als dat niet mogelijk is, toch nog steeds een mondmasker op te zetten. Er wordt ook aangeraden niet te knuffelen of kussen en eventueel op voorhand zelfs een zelftest doen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een wettelijke verplichting. Dit is een (ontwerp-)richtlijn aan de bevolking om voorzichtiger te zijn wanneer je thuis (maximaal vier) mensen ontvangt die nog niet allemaal zijn gevaccineerd. De richtlijnen zouden vrijdag op het Overlegcomité definitief beslist moeten worden en gaan in op 9 juni, wanneer ook de regel ingaat dat je thuis maximaal vier mensen mag ontvangen.

