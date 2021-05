Minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid: “Deel van mensen zal dit als vrijgeleide zien om te doen wat ze willen”

Goed nieuws: voortaan krijgt u zelf meer verantwoordelijkheid om de coronapandemie in toom te houden. De strikte voorschriften rond afstand houden en knuffelcontacten gaan op de schop. Is onze samenleving daar wel klaar voor, zeker nu verschillende richtlijnen in de maak zijn voor zij die al een vaccin kregen en zij die nog wachten? “Dat kan een gevoel van onbillijkheid en frustratie creëren, met als gevolg dat sommigen de regels aan hun laars lappen”, zegt sociaal psycholoog Alain Van Hiel (UGent).