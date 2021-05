Kinderopvang en onderwijzers eerst: vaccinatiecentra kiezen voor éigen reservelijst

De vaccinatiecentra in Wetteren en Wachtebeke starten met een eigen reservelijst. Omdat Qvax soms te traag is, luidt het, en het zo gemakkelijker is om heel snel mensen ter plekke te krijgen. Ze zijn niet de enige zone die een eigen reservesysteem op poten zet. “Maar je riskeert dat zulke systemen minder transparant zijn”, zegt dokter Jan De Maeseneer, lid van de Taskforce Vaccinatie.