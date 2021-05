Gevaccineerd en toch geen antilichamen gevonden na bloedtest? “Tests onbetrouwbaar”

De Taskforce Vaccinatie heeft de voorbije weken veel ongeruste mails ontvangen over mensen die na vaccinatie geen of amper antistoffen in hun lichaam vonden met een bloedtest. “We kregen redelijk wat mails van verbaasde artsen en gevaccineerden ”, zegt taskforce-lid Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Zo’n bloedtest gebeurt nu dikwijls naar aanleiding van een check-up door de huisarts. Soms vragen mensen zelf om te checken of het vaccin wel werkt als er toch een bloedafname gebeurt voor iets anders. Dan zijn zij dubbel ongerust wanneer er geen antilichamen gevonden worden.”

Volgens Van Damme zeggen die resultaten weinig omdat labotests naar een ander soort antilichamen speuren dan degene die opgewekt worden met vaccinatie. “Ze vinden wel de antistoffen die je aanmaakt nadat je de ziekte hebt doorgemaakt”, zegt hij. “Dan gaat het om antilichamen die de mantel aanvallen van het virus. Bij vaccinatie worden antistoffen tegen het S-eiwit (die het coronavirus de kenmerkende spikes geven, red.) opgewekt. Die worden niet opgepikt door de labotests.”

De werkzaamheid van de vaccins is in klinische studies aangetoond, dus tests na vaccinatie hebben volgens Van Damme weinig zin. “Bovendien weten we niet hoe hoog de concentratie van antilichamen precies moet zijn om er conclusies uit te trekken.”

